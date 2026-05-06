Dušan Lajović eliminisan u kvalifikacijama za Masters u Rimu

Lajović se nalazi na 132. mestu ATP liste

RIM - Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za Masters u Rimu, pošto je danas u prvom kolu kvalifikacija izgubio od Britanca Jana Čoinskog 7:5, 6:4. Meč je trajao jedan sat i 46 minuta. Čoinski je 122. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 132. mestu ATP liste, prenosi Tanjug. Britanski teniser će u finalu kvalifikacija igrati protiv Čileanca Kristijana Garina. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu nalaze se trojica srpskih