Kultura sećanja i(li) pamćenja

„Želim da te nešto zamolim. Iz nekog razloga u floskulu je ušlo Sećanje na Jasenovac, Sećanje na Genocid. (Nisam tebe čula), ali te molim kada ti bude uz reč neka to bude Pamćenje. Jer kada Pamtimo, ne postoji način da zaboravljamo, kada se samo Sećamo, onda se i PriSećamo, DoSećamo, PodSećamo, a sve je to samo deo zaboravljanja. Da pokušamo da ih odviknemo od tog loše odabranog izraza, kao da niko ni o čemu ne misli. Jer nije Kultura sećanja, već Kultura PAMĆENjA,