Međunarodna MMA federacija dozvolila ruskim omladincima da se takmiče sa zastavom

Ruskim sportistima je zabranjeno da se takmiče na turnirima pod pokroviteljstvom organizacije i da budu domaćini međunarodnih događaja u zemlji 2022. godine

Izvršni komitet Međunarodne federacije mešovitih borilačkih veština (IMMAF) odlučio je da ponovo uspostavi Ruski MMA savez i dozvoli juniorima iz Rusije da učestvuju na međunarodnim takmičenjima sa svojom nacionalnom zastavom i himnom, objavio je Mihail Degtjarjov, ministar sporta i šef Ruskog olimpijskog komiteta (ROC), na svom telegram kanalu. IMAF je suspendovao članstvo Ruskog MMA saveza u martu 2022. godine. Ruskim sportistima je zabranjeno da se takmiče na