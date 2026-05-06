Olimpijakos prvi putnik na Fajnal-for: crveno-beli „počistili” Monako sa 3:0

Grčki velikan obezbedio kartu za Atinu

Košarkaši Olimpijakosa izborili su plasman na Fajnal-for Evrolige, pošto su večeras u gostima pobedili Monako rezultatom 105:82 (26:17, 35:23, 21:24, 23:18) u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa. Košarkaši Olimpijakosa su do plasmana na F4 Evrolige stigli serijom od 3:0 u pobedama protiv Monaka. Tim iz Pireja je prvi klub koji se plasirao na F4. Najefikasniji u ekipi Olimpijakosa bio je Evan Furnije sa 22 poena, dok je Alek Piters dodao 18. Srpski košarkaš Nikola