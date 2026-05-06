Putnici sa kruzera na kojem je izbila epidemija virusa biće iskrcani u Španiji
Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda, medicinski opremljenom letelicom
Kruzer na kome je izbila epidemija hantana virusa biće premešten na Kanarska ostrva sa Zeleortskih ostrva gde je trenutno ukotvljen, saopštilo je sinoć špansko ministarstvo zdravlja.Tri putnika sa broda MV Hondius su umrla posle njegovog isplovljavanja iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana. Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda, medicinski opremljenom letelicom. Na brodu se i dalje nalazi 149 ljudi iz 23