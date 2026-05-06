U ukrajinskom napadu na Čeboksari poginulo dvoje, 32 ranjeno

Oštećeno 28 stambenih zgrada, u kojima živi 8.500 ljudi

Guverner ruske Čuvaške Republike Oleg Nikolajev izjavio je danas da u su napadu ukrajinskih dronova i rakete Flamingo na prestonicu Čebokasari poginule dve, a ranjene 32 osobe. "Danas se Čuvašija suočila sa najvećim napadom neprijateljskih ukrajinskih snaga ikada. U napadu su poginula dva civila. Izražavam iskreno saučešće njihovim porodicama i prijateljima. Tugujemo sa vama. Još 32 osobe su povređene, uključujući jedno dete", objavio je Nikolajev na društvenim