Tramp pauzira vojnu operaciju sprovođenja brodova kroz Ormuski moreuz

Presednik SAD Donald Tramp je doneo sinoć, na zahtev Pakistana, odluku da "pauzira" američku vojnu operaciju koja je trebalo da osigura bezbedan prolaz civilnih brodova kroz Ormuski moreuz.

Kako je navedeno, američka blokada iranskih luka će ostati na snazi. Tramp je objavio da je doneo odluku na molbu Pakistana koji je delovao kao posrednik između SAD i Irana, "zato što je ogroman napredak napravljen ka potpunom i konačnom sporazumu sa Teheranom". "Veliki napredak ostvaren je ka potpunom i konačnom sporazumu sa predstavnicima Irana. (Mi i Pakistan) uzajamno smo se složili, da dok će blokada ostati u punoj snazi i primeni, Projekat Sloboda (kretanje