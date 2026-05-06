Turska i Kosovo potpisali sporazum o vojno-finansijskoj saradnji

Turska i Kosovo potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji.

Taj sporazum predviđa da će Vlada Turske obezbediti Prištini 200 miliona turskih lira, odnosno nešto manje od četiri miliona evra, za jačanje kapaciteta Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS). U saopštenju Ministarstva odbrane Kosova navedeno je da su sporazum potpisali ministar odbrane Ejup Maćedonci i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Turski ministar odbrane Jašar Guler sastao se sa kosovskim kolegom Ejupom Maćedoncijem u Istanbulu na marginama velikog sajma