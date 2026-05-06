VIDEO: Četiri osobe poginule u teškoj nesreći na putu Novi Pazar - Raška

Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar - Raška.

Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedan osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još dve osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u. Do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila - "opela astre" i "golfa 7". Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen.