Detroit posle 19 godina pobedio Klivlend u plej-ofu

Košarkaši Detroit pistonsa savladali su Klivlend kavalirse rezultatom 111:101 na svom terenu i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije.

Pistonsi su kontrolisali veći deo utakmice, ali su dozvolili rivalu da se vrati i uvede meč u neizvesnu završnicu. Ipak, tim iz Detroita je zahvaljujući tandemu Kejd Kaningem - Džejlen Duren uspeo da odbije nalet gostiju i zabeleži važnu pobedu. Kaningem je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 23 poena i sedam asistencija, dok je Tobajas Heris dodao 20 poena. U ekipi Klivlenda, Donovan Mičel je takođe postigao 23 poena, čime je prekinut njegov NBA rekord od