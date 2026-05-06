Oproštaj na najbolji način - Filip Filipović završio veličanstvenu igračku karijeru

Jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, Filip Filipović, stavio je tačku na svoju blistavu igračku karijeru. Učinio je to na spektakularan način - osvajanjem titule šampiona Sjedinjenih Američkih Država i MVP priznanjem u poslednjem meču.

Kraj jedne od najdominantnijih karijera u istoriji vaterpola došao je tiho, bez prethodne najave, ali je završen onako kako je i cela protekla - šampionski. Filipović je sa svojim Los Anđeles Atletik klubom osvojio zlato na Nacionalnom prvenstvu SAD, pobedom nad ekipom Olimpik kluba rezultatom 16:15 nakon izvođenja peteraca. Kao i mnogo puta do sada, Filipović je bio centralna figura utakmice. U regularnom delu postigao je četiri gola, da bi u penal seriji preuzeo