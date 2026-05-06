Teška saobraćajna nesreća na putu Novi Pazar–Raška, četvoro mrtvih

Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila – "opela astre" i "golfa 7". Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još dve osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u. Stanje jednog povređenog se i dalje prati u šok-sobi intenzivne nege, dok je drugi povređeni nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg