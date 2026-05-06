Teška saobraćajna nesreća na putu Novi Pazar–Raška, troje mrtvih

Tri osobe su poginule i još tri prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Novi Pazar–Raška.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila – „opela astre” i „golfa 7”. Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok su, prema nezvaničnim informacijama, još tri osobe povređene i transportovane u Opštu bolnicu u Novom Pazaru. Za sada nema podataka o stepenu njihovih povreda. Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici puta trenutno je potpuno obustavljen.