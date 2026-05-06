Poginule četiri, povređene dve osobe u sudaru automobila na putu Raška – Novi Pazar

Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u mestu Pilorete, u direktnom sudaru putničkih vozila “golf 7” novopazarskih i “opel astra”.

Tri osobe stradale su na mestu nesreće, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Iz novopazarske policije potvrđeno je da je uzrok nesreće preticanje. Oba vozača su nastradala, kao i po jedan putnik. Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice koji su povređene izvlačili iz automobila.