Tramp: Ako Iran prihvati uslove sukob bi bio okončan, u suprotnom sledi bombardovanje

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Ormuski moreuz otvoren za sve, u suprotnom počinje bombardovanje intezivnije nego ranije.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da ispuni ono što je dogovoreno, što je, možda, velika pretpostavka, već legendarni 'Epski bes' bi bio okončan, a veoma efikasna blokada omogućila bi da Ormuski moreuz bude otvoren za sve, uključujući Iran", napisao je on na mreži Truth Social. Tramp je istakao da će, ukoliko Iran ne pristane, početi bombardovanje i da će nažalost, ono biti na mnogo višem nivou i intenzivnije nego ranije. Kako je ranije danas objavio Aksios,