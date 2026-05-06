Vremeplov: U manastiru Mileševa sahranjene mošti Svetog Save

BEOGRAD - Na današnji dan 1237. u manastiru Mileševa sahranjene su mošti oca srpske Crkve, Svetog Save, godinu i po dana posle njegove smrti u bugarskoj prestonici Trnovo, gde je umro na povratku iz Jerusalima u Srbiju. Bugarski car Jovan Asen II nevoljno je pristao na zahtev Savinog sinovca kralja Vladislava da Savine mošti budu prenesene u otadžbinu.

Danas je sreda, 6. maj, 126. dan 2026. Do kraja godine ima 239 dana. 1626 - Holandski naseljenik Peter Minuit kupio je od lokalnih Indijanaca ostrvo Menhetn, na kojem je kasnije izgrađen Njujork, plativši ga sitnicama. Ukupna vrednost te robe nije premašivala 25 dolara. 1758 - Rođen je Maksimilijan Robespjer, jedan od prvaka Francuske revolucije, predvodnik jakobinaca i začetnik revolucionarnog terora. Zbog opste nepopustljivosti narod Pariza nazvao ga je