Nikezić traži objašnjenje od Vučića kako je javni dug u padu, a odložen kredit i prodate obveznice

U saopštenju te stranke Nikezić je upitao i kako je „fiskalna politika stabilna i usmerena na kontrolu deficita“, kada je budžetski deficit u prva tri meseca 98 milijardi dinara, što je 70 milijardi dinara više nego u prvom kvartalu prošle godine.

Nikezić je od Vučića zatražio objašnjenje i kako vlast „uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju“, kada na današnji dan država kasni sa plaćanjem faktura, vrednih 52 milijarde dinara, dok on sam tvrdi da će sa ovom cenom nafte, budžet izdržati samo dva-tri meseca. „Prestanite da obmanjujete građane, jer je evidentno da vam se javne finansije raspadaju, a dodatnim zaduživanjem samo dolivate ulje na vatru i zemlju sve više gurate ka bankrotu i dužničkom ropstvu“,