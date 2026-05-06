Hamilton: "Loš vikend u Majamiju neće definisati moju sezonu"

Vozač Ferarija Luis Hamilton izjavio je da težak vikend na trci za Veliku nagradu Majamija "neće definisati" njegovu sezonu, uprkos problemima sa tempom u odnosu na timskog kolegu Šarla Leklera.

Sedmostruki svetski šampion nije uspeo da završi nijednu sesiju među prvih pet tokom sprint vikenda, a u trci je bio šesti, nakon što je Lekler kažnjen sa 20 sekundi zbog sečenja krivina u završnici. "Izazovan vikend za nas. Posle kontakta sam praktično bio zaglavljen u 'ničijoj zemlji' i nisam mogao da izvučem više iz bolida", naveo je Hamilton, a preneo Skaj Sport. Britanski vozač je dodao da je rezultat razočaravajući s obzirom na trud ekipe, ali je naglasio da