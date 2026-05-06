Iran: Američki plan za okončanje rata sadrži neprihvatljive uslove

Iran još nije dao zvaničan odgovor na poslednji predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje sukoba, jer dokument sadrži više tačaka koje Teheran smatra neprihvatljivim, prenosi Tasnim, pozivajući se na dobro obavešten izvor.

Iako su američki mediji poslednjih dana pisali da su Vašington i Teheran blizu postizanja konačnog jednostraničnog sporazuma o prekidu rata, izvor tvrdi da Iran još uvek nije dostavio formalan odgovor na poslednji američki tekst. Prema njegovim rečima, aktuelna medijska kampanja u SAD pre svega ima za cilj da opravda povlačenje američkog predsednika Donald Tramp od, kako je naveo, „nedavnih neprijateljskih poteza“. On je dodao da je Iran prethodno američkoj strani,