Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom, moguć i prekid sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Vašington blizu postizanja dogovora sa Iranom, koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države, uz mogućnost skorog okončanja sukoba.

Tramp je u intervjuu za medije ocenio da postoji mogućnost da se sukob okonča i pre njegove planirane posete Narodnoj Republici Kini naredne sedmice. On je rekao da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje sporazuma, ali je naglasio da je i ranije imao sličan utisak. "Mislim da smo blizu, ali sam to mislio i ranije, pa ćemo videti šta će se desiti", rekao je Tramp. Prema njegovim rečima, potencijalni dogovor podrazumevao bi da Iran izvozi visoko obogaćeni