Amerikanci pogodili iranski brod: Hitno podignut borbeni avion sa nosača zbog ove misije!

Američke oružane snage onesposobile su danas tanker pod iranskom zastavom koji je pokušao da prekrši pomorsku blokadu iranskih luka i uplovi ka iranskoj luci u Omanskom zalivu, saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM).

Prema navodima CENTCOM-a, tanker "Hasna" uočen je kako plovi međunarodnim vodama ka iranskoj luci, nakon čega su mu američke snage uputile više upozorenja da se nalazi u kršenju blokade. Pošto posada nije postupila po naređenjima, američke snage su, kako se navodi u objavi na društvenoj mreži Iks, onesposobile kormilo tankera dejstvom iz vazduha, ispalivši projektile sa borbenog aviona koji je poleteo sa nosača aviona "Džerald R. Ford". Američka strana je saopštila