Ceca se bolnim rečima oprostila od Bobana Kusturića koji je pronađen mrtav: "Prijatelju moj, zauvek ti..."

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma, a od njega se bolnim rečima oprostila Ceca Ražnatović.

Ceca Ražnatović je na društvenoj mreži Instagram podelila njegovu fotografiju i oprostila se od prijatelja. - Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo - napisala je Ceca Ražnatović u objavi. Boban Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficira avijacije – pilota. Od 1997. do 2005. godine obavljao je poslove pilota u Vojsci