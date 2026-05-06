Dali celu ušteđevinu da bi se zarazili opakim virusom: Ovo su cene krstarenja na brodu Hondius kojim hara smrt

Prvi svetski polarni brod klase "Polar Class 6", m/v Hondius, koji je sinonim za ekološki najnaprednije ekspedicije na Arktik i Antarktik, pretvorio se u ploveći karantin nakon izbijanja smrtonosnog hantavirusa.

Dok je ovo putovanje trebalo da bude još jedna edukativna pustolovina, vesti o smrti troje putnika - bračnog para iz Holandije i državljanina Nemačke - potpuno su zasenile njegovu reputaciju ovog plovila. Prema navodima epidemiologa Marije Van Kerkhove iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO), pretpostavlja se da su putnici zaraženi tokom jedne od ekskurzija u divljini, a drama se nastavlja dok brod, pod najvišim trećim stepenom uzbune, pluta kod Zelenortskih