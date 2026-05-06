Fiskalne reforme u Rumuniji pod znakom pitanja nakon pada vlade Ilije Boložana

Novu političku nestabilnost u Rumuniji i otvaranje pitanja sprovođenja fiskalnih reformi koje su ključne za smanjenje budžetskog deficita zemlje, izazvalo je današnje izglasavanje nepoverenja vladi u parlamentu.

Politička kriza dolazi u trenutku kada je Rumuniji potrebno sprovođenje reformi kako bi obezbedila oko osam milijardi evra iz EU fonda za oporavak, koji ističe nakon avgusta. Ova sredstva su ključna za smanjenje budžetskog deficita koji je prošle godine dostigao 7,7 odsto BDP-a, kao i za stabilizaciju kreditnog rejtinga i finansijskih troškova. Finansijska tržišta su već reagovala, pošto se rumunska valuta zadržala blizu istorijskog minimuma od oko 5,2 leja za