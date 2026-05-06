Odloženo izricanje presude Tačiju i ostalim liderima Oslobodilačke vojske Kosova

Presuda Hašimu Tačiju i ostalim bivšim liderima OVK u Hagu odložena je za 20. jul 2026. godine, potvrdio advokat Luke Mišetić.

Konačna odluka o bivšim pripadnicima OVK u Specijalnom sudu u Hagu odložena je za 20. jul 2026. godine. Informaciju o odlaganju izricanja presude potvrdio je za RTK advokat Hašima Tačija, Luka Mišetić. „Mogu da potvrdim da je ovo tačno“, izjavio je Mišetić u odgovoru na pitanje da li su medijski napisi o odlaganju odluke za 20. jul tačni. Kako prenosi KoSSev, konačna odluka u slučaju Tači i ostali trebala je da bude objavljena 19. maja, u okviru utvrđenih