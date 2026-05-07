Pezeškijan se sastao sa Hamneijem; Razgovor trajao više od dva sata

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da se nedavno sastao sa iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Modžtabom Hamneijem i istakao da je sastanak održan u intimnoj atmosferi i da je trajao skoro dva i po sata.

"Ono što mi je najviše ostalo u sećanju sa ovog sastanka bio je način vođenja razgovora, pogled i skroman, duboko intiman pristup vrhovnog vođe islamske revolucije, pristup koji je atmosferu razgovora pretvorio u okruženje zasnovano na poverenju, smirenosti, empatiji i direktnom dijalogu", rekao je on, prenosi Mizan. Pezeškijan je pozvao na jačanje kohezije, poverenja i empatije na nivoima upravljanja zemljom. "Kada najviši zvaničnik u zemlji naiđe na zvaničnike i