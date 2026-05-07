U Novom Pazaru danas Dan žalosti zbog smrti četiri osobe u saobraćajnoj nesreći

U Novom Pazaru danas je Dan žalosti na teritoriji tog grada, zbog smrti četiri osobe u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o Danu žalosti. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak uveče na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilorete, kada je došlo do direktnog sudara putničkih vozila „golf 7" i „opel astra", na licu mesta stradali su vozači oba automobila - K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u „opelu" M. V. (45), dok je putnica