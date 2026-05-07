BBC vesti na srpskom

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Čovek koji je delio zatvorsku ćeliju sa Epstinom tvrdi da je on pronašao poruku, što BBC nije potvrdio.

BBC News pre 32 minuta
Džefri Epstin
Getty Images

Ova priča sadrži detalje koji bi za neke čitaoce mogli da budu uznemirujući.

Američki sud je objavio dokument za koji se veruje da je oproštajna poruka koju je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin napisao mesec dana pre smrti.

Kopija poruke pominje višemesečnu istragu koja „nije pronašla ništa“ i kaže da je „pravo zadovoljstvo izabrati vreme za oproštaj“.

Čovek sa kojim je Epstin delio zatvorsku ćeliju tvrdi da je poruku pronašao ubačenu u knjigu pošto je ovaj pokušao samoubistvo u julu 2019.

Epstin je pronađen mrtav u ćeliji mesec dana kasnije.

BBC nije mogao da potvrdi da je poruku zaista napisao EpstIn, a američke vlasti nisu komentarisale.

Epstin je umro dok je čekao na suđenje za trgovinu ljudima radi seksualne seksualne eksploatacije.

Navodna poruka je zapečaćena u okviru krivičnog postupka u kome učestvuje bivši zatvorenik, Nikolas Tartaljone, koji je u to vreme bio zadržan u ćeliji čekajući suđenje za četiri ubistva.

Tartaljone je bivši policajac osuđen za četvorostruko ubistvo, koga je Epstin u jednom trenutku optužio za napad, što je on negirao.

Prvi put je pomenuo postojanje poruke prošle godine u podkastu.

Skenirani dokumet pokazuje rukom pisanu rečenicu: „Istraživali su mesec dana - nisu ništa našli“, i pominje optužbe stare godinama.

„Uživanje je moći da izaberete vreme za oproštaj“,, nastavlja se u poruci

„Šta želite da uradim - da se rasplačem?".

Na kraju piše velikim slovima: „Nije zabavno. Ne vredi“.

Poruka sadrži samo sedam redova teksta, što ostavlja sumnju oko njenog navodnog značenja.

Poruka na papiru
Reuters

Američko ministarstvo pravde nije odmah odgovorilo na zahtev BBC-ja za komentar.

Portparol Ministarstva pravde je ranije u saopštenju za NBC Njuz rekao da ministarstvo nije videlo belešku.

Istakli su „iscrpne napore“ Ministarstva pravde u prikupljanju i javnom objavljivanju miliona drugih dokumenata o slučaju Epstin poslednjih meseci.

Uz belešku je priloženo pismo iz maja 2021. koje je sudu podneo Džon Vajder, bivši advokat Tartaljonea.

Advokat je belešku opisao kao „originalni dokument“ za koji je savezni sudija Kenet Karas rekao da se dostavi sudu u to vreme.

Njujork tajms je podneo zahtev sudiji da otpečati belešku, tvrdeći da nema potrebe da se ona drži u tajnosti.

Takođe su tražili druge dokumente o kojima sudija nije doneo odluku.

Savezni tužioci su takođe insistirali na objavljivanju beleške, rekavši da više ne postoji ubedljiv razlog da ona bude zapečaćena.

Pogledajte video: Intervju sa Epstinom i pitanje o đavolu

Sudija Karas je zaključio da beleška „podleže pretpostavci javnog pristupa“.

„Sud zaključuje da javni pristup beleški promoviše 'određenu meru odgovornosti', kao i da osigurava da će javnost 'imati poverenje u sprovođenje pravde'“, napisao je Karas.

Sud se slaže da Tartaljoneova javna diskusija o sadržaju beleške „predstavlja odricanje od advokatske tajne u vezi sa dokumentom“ i da zapečaćivanje nije opravdano po toj osnovi.

Da je bilo bezbednosnih propusta u zatvoru u noći Epstinove smrti potvrdili su i izveštaju američkih saveznih istražnih organa, a o uzrocima se spekuliše i godinama kasnije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.07.2026)

BBC News
Vučić o ponudi srpske kompanije da kupi ruski udeo u NIS-u: 'Ko je taj? Ne može'

Vučić o ponudi srpske kompanije da kupi ruski udeo u NIS-u: 'Ko je taj? Ne može'

BBC News pre 1 sat
Epidemija hantavirusa na kruzeru: Na brodu i crnogorski državljanin

Epidemija hantavirusa na kruzeru: Na brodu i crnogorski državljanin

BBC News pre 12 minuta
Doktorska disertacija Luisa Enrikea i Pari Sen-Žermena

Doktorska disertacija Luisa Enrikea i Pari Sen-Žermena

BBC News pre 12 minuta
'Rat za ležaljke' na odmoru: Nemački turista dobio odštetu

'Rat za ležaljke' na odmoru: Nemački turista dobio odštetu

BBC News pre 6 sati
Vrtić pre treće godine: Izbor roditelja ili neophodnost

Vrtić pre treće godine: Izbor roditelja ili neophodnost

BBC News pre 8 sati
BBC News

Povezane vesti »

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Danas pre 31 minuta
Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Južne vesti pre 26 minuta
Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

NIN pre 21 minuta
Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Radio 021 pre 21 minuta
Epstajnov cimer iz ćelije našao pismo: Milijarder pedofil krio jezivu tajnu u stripu - evo šta piše na žutom papiru

Epstajnov cimer iz ćelije našao pismo: Milijarder pedofil krio jezivu tajnu u stripu - evo šta piše na žutom papiru

Blic pre 2 sata
Njujork tajms: Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

Njujork tajms: Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina

N1 Info pre 4 sati
„Nisu pronašli ništa“: Objavljena poruka koju je navodno seksualni prestupnik Epstin ostavio pre smrti u zatvoru

„Nisu pronašli ništa“: Objavljena poruka koju je navodno seksualni prestupnik Epstin ostavio pre smrti u zatvoru

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BBC

Svet, najnovije vesti »

Uslovne smrtne kazne za dvojicu bivših kineskih ministara zbog primanja mita

Uslovne smrtne kazne za dvojicu bivših kineskih ministara zbog primanja mita

Beta pre 11 minuta
Evropska komisija: Rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope nizak

Evropska komisija: Rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope nizak

RTV pre 6 minuta
Obilazak tenkovskog bataljona u Sremskoj Mitrovici

Obilazak tenkovskog bataljona u Sremskoj Mitrovici

RTV pre 26 minuta
Epidemija hantavirusa na kruzeru: Na brodu i crnogorski državljanin

Epidemija hantavirusa na kruzeru: Na brodu i crnogorski državljanin

BBC News pre 12 minuta
Tri osobe mrtve ispred restorana u centru Linca, glavnom gradu Gornje Austrije

Tri osobe mrtve ispred restorana u centru Linca, glavnom gradu Gornje Austrije

RTV pre 26 minuta