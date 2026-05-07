Objavljena navodna oproštajna poruka Džefrija Epstina
Čovek koji je delio zatvorsku ćeliju sa Epstinom tvrdi da je on pronašao poruku, što BBC nije potvrdio.
Ova priča sadrži detalje koji bi za neke čitaoce mogli da budu uznemirujući.
Američki sud je objavio dokument za koji se veruje da je oproštajna poruka koju je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin napisao mesec dana pre smrti.
Kopija poruke pominje višemesečnu istragu koja „nije pronašla ništa“ i kaže da je „pravo zadovoljstvo izabrati vreme za oproštaj“.
Čovek sa kojim je Epstin delio zatvorsku ćeliju tvrdi da je poruku pronašao ubačenu u knjigu pošto je ovaj pokušao samoubistvo u julu 2019.
Epstin je pronađen mrtav u ćeliji mesec dana kasnije.
BBC nije mogao da potvrdi da je poruku zaista napisao EpstIn, a američke vlasti nisu komentarisale.
Epstin je umro dok je čekao na suđenje za trgovinu ljudima radi seksualne seksualne eksploatacije.
Navodna poruka je zapečaćena u okviru krivičnog postupka u kome učestvuje bivši zatvorenik, Nikolas Tartaljone, koji je u to vreme bio zadržan u ćeliji čekajući suđenje za četiri ubistva.
Tartaljone je bivši policajac osuđen za četvorostruko ubistvo, koga je Epstin u jednom trenutku optužio za napad, što je on negirao.
Prvi put je pomenuo postojanje poruke prošle godine u podkastu.
Skenirani dokumet pokazuje rukom pisanu rečenicu: „Istraživali su mesec dana - nisu ništa našli“, i pominje optužbe stare godinama.
„Uživanje je moći da izaberete vreme za oproštaj“,, nastavlja se u poruci
„Šta želite da uradim - da se rasplačem?".
Na kraju piše velikim slovima: „Nije zabavno. Ne vredi“.
Poruka sadrži samo sedam redova teksta, što ostavlja sumnju oko njenog navodnog značenja.
Američko ministarstvo pravde nije odmah odgovorilo na zahtev BBC-ja za komentar.
Portparol Ministarstva pravde je ranije u saopštenju za NBC Njuz rekao da ministarstvo nije videlo belešku.
Istakli su „iscrpne napore“ Ministarstva pravde u prikupljanju i javnom objavljivanju miliona drugih dokumenata o slučaju Epstin poslednjih meseci.
Uz belešku je priloženo pismo iz maja 2021. koje je sudu podneo Džon Vajder, bivši advokat Tartaljonea.
Advokat je belešku opisao kao „originalni dokument“ za koji je savezni sudija Kenet Karas rekao da se dostavi sudu u to vreme.
Njujork tajms je podneo zahtev sudiji da otpečati belešku, tvrdeći da nema potrebe da se ona drži u tajnosti.
Takođe su tražili druge dokumente o kojima sudija nije doneo odluku.
Savezni tužioci su takođe insistirali na objavljivanju beleške, rekavši da više ne postoji ubedljiv razlog da ona bude zapečaćena.
Pogledajte video: Intervju sa Epstinom i pitanje o đavolu
Sudija Karas je zaključio da beleška „podleže pretpostavci javnog pristupa“.
„Sud zaključuje da javni pristup beleški promoviše 'određenu meru odgovornosti', kao i da osigurava da će javnost 'imati poverenje u sprovođenje pravde'“, napisao je Karas.
Sud se slaže da Tartaljoneova javna diskusija o sadržaju beleške „predstavlja odricanje od advokatske tajne u vezi sa dokumentom“ i da zapečaćivanje nije opravdano po toj osnovi.
Da je bilo bezbednosnih propusta u zatvoru u noći Epstinove smrti potvrdili su i izveštaju američkih saveznih istražnih organa, a o uzrocima se spekuliše i godinama kasnije.
(BBC News, 05.07.2026)