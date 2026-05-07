'Srpska kompanija nudi Rusima dve milijarde evra za udeo u NIS-u': Rojters

Nedavno osnovana srpska kompanija ponudila je dve milijarde evra ruskim kompanijama Gaspromnjeft i Gasprom za njihov zajednički udeo od 56,1 odsto u NIS, koji upravlja jedinom rafinerijom nafte u Srbiji, rekao je njen vlasnik Ranko Mimović.

Ruski vlasnici NIS-a su „u načelu prihvatili ponudu“, citira ga agencija Rojters.

Ponuda kompanije KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO , osnovane prošlog leta, izazov je za mađarski MOL, koji pokušava da kupi većinski udeo u NIS-u.

Firma KFT Senator Treasury G.T.7 DOO a osnovana je u martu 2023. sa osnivačkim kapitalom od 207 milijardi dinara, ali je prestala da postoji u avgustu 2025, kada od nje nastaju KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO i KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan DOO , prema podacima Agencije za privredne registre.

Ukupan osnivački kapital dve nove kompanije jednak je osnivačkom kapitalu firme osnovane 2023.

KFT Senator Treasury G.T.7 Dva DOO prema APR-u ima aktivan status, iako se navodi da je u blokadi zbog duga od 9.508 dinara.

NIS je pod američkim sankcijama od oktobra prošle godine, a sudbina kompanije, arterije celokupne srpske privrede, trebalo bi da bude poznata u narednih 20-ak dana.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) uvela je sankcije NIS-u kao deo širih mera usmerenih na ruski energetski sektor zbog rata u Ukrajini.

Vašington je tražio da akcije NIS-a koje poseduju Gaspromnjeft i Gasprom, njegovi ruski većinski vlasnici, budu prodate, odnosno da ih poseduje neki drugi entitet koji nije povezan sa Rusijom.

„Gaspromnjeft aktivno priprema prodaju udela akcija u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL.

„Neophodne korporativne i regulatorne procedure su u toku. Kompanija ne vodi nikakve druge pregovore po ovom pitanju“, piše u saopštenju Gaspromnjefta prosleđenog imejlom.

Gasprom i NIS nisu odmah odgovorili na pitanja Rojtersa poslata imejlom.

Kompanija Senator saopštila je da je 30. oktobra pokrenula postupak pred OFAC-om kako bi obezbedila dozvolu za kupovinu većinskog udela u NIS-u, i da je 4. novembra obavestila Gaspromnjeft o svojim planovima.

Na sajtu OFAC-a piše da je zahtev „u toku razmatranja uprave“.

Gasprom ima udeo od 11,3 odsto u NIS-u, dok Gaspromnjeft poseduje 44,9 odsto.

Država Srbija ima 29,9 odsto, dok ostatak poseduju mali akcionari i zaposleni.

MOL je 19. januara potpisao sporazum o kupovini zajedničkog udela Gaspromnjefta i Gasproma u NIS-u.

OFAC je ruskim kompanijama dao rok do 22. maja da završe prodaju, a srpski zvaničnici su ranije rekli da pokušavaju da povećaju udeo Srbije u vlasničkoj strukturi za dodatnih pet odsto.

Mimović je rekao i da je 21. aprila obavestio kabinet predsednika Srbije Aleksandra Vučića o svojim planovima.

Vučićev kabinet nije odgovorio na upit Rojtersa za komentar.

Vučić je 26. januara rekao da je MOL spreman da plati milijardu evra za većinski udeo u NIS-u.

Ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je da očekuje da pregovori Srbije i MOL-a budu završeni do 16. maja, ocenjujući da razgovori „idu dosta dobro".

„Očekujemo da se tada (16. maja) stvore uslovi da se određene informacije podele sa Amerikom koja ugovor treba da odobri", dodala je ministarka.

Ko je Ranko Mimović?

Mimović je rođen 1960. godine i rukovodio je nekolicinom kompanija u karijeri, uz mnogo kontroverzi oko njihovog poslovanja.

Povezan je sa najmanje devet kompanija registrovanih u Srbiji od kojih osam više ne posluje, dok je jednoj od preostalih privremeno oduzet poreski identifikacioni broj (PIB), a drugoj blokiran račun, piše Forbs Srbija.

Bio je direktor slovenačke firme United Alpe-Adria Limited koja se bavila savetovanjem u oblasti menadžmenta, ali se na tom mestu zadržao od avgusta 2007. do maja 2008, podaci su registra kompanija Velike Britanije.

Bio je i direktor kompanije CPL iz Ljubljane, koja se bavila izgradnjom puteva, a 2014. je osuđen na dve godine zatvora i novčanu kaznu od 100.000 evra zbog prevara počinjenih dok je rukovodio preduzećem.

Iako je prilikom dolaska na suđenje tvrdio da je sudski proces politički motivisan, priznao je krivicu po dve tačke optužbe.

Najavljivao je 2010. da će preko njegove kompanije FIA Invest iz Srbije preuzeti više od 10 odsto vlasništva u hrvatskoj Podravci, iako su mu tada računi bili u blokadi.

Tvrdio je da je to učinio kupovinom malteške firme Fima Ami, koja je bila vlasnica tih deonica, dodavši da je investirao 60 miliona evra u Podravku.

Hrvatsko državno tužilaštvo za sprečavanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) pokrenulo je istragu tog posla.

Tada je priveden i bivši potpredsednik hrvatske vlade Damir Polančec i Zoran Marković, direktor firme Fima Ami.

(BBC News, 05.07.2026)