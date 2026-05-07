Dnevne novine 7. maj 2026: Novi Pazar, izbori, Vučić

Beta pre 2 sata

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 7. maj 2026, pišu o pogibiji četiri osobe u saobraćajnom udesu kod Novog Pazara zbog čega je četvrtak proglašen za Dan žalosti u tom gradu, o mogućem datumu vanrednih izbora, ratu SAD-Iran i drugim temama.

ALO - O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu "Tramp i Iran blizu dogovora". List piše i o nesreći na putu Novi Pazar-Raška u kojoj su stradale četiri osobe.

BLIC - "Četvoro poginulo u čeonom sudaru", piše list o udesu kod Novog Pazara. "Datum izbora nikoga neće iznenaditi" - analitičari govore o predizbornim planovima i strategijama.

VEČERNJE NOVOSTI - "Sporazum u 14 tačaka, Vašington i Teheran na korak do mira?". "Ovde ostaje čak 95 odsto genijalaca", piše list o jubileju Matematičke gimnazije u Beogradu.

DANAS - "Novi troškovi mogu da opterete cenu struje", piše list o novoj metodologiji za obračun električne energije. "Vlast se ne meša u pitanja fakulteta", kazao je za taj list predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

INFORMER - "Srbija zbog tuđih ratova gubi milijarde", prenosi list izjavu predsednika Aleksandra Vučića. "Totalni debakl: Tramp priznao poraz", piše list o sukobu na Bliskom istoku.

KURIR - List na naslovnoj strani donosi akcente iz autorskogi teksta predsednika Srbije Aleksandra Vučića pod nazivom "Briga o ljudima i borba protiv bahatosti" u kojem je izneo plan za Srbiju u pet tačaka.

NOVA - "Vučić odlaganjem izbora želi da oslabi protivnike", piše list. "Mladić (19) preticao kolonu, pa ubio sebe i još troje ljudi", piše list o udesu kod Novog Pazara.

POLITIKA - "Dan žalosti u Novom Pazaru nakon saobraćajne nezgode, poginulo četvoro, dvoje teško povređeno", piše list. "Kurti sprema izbore i nove napade na Srbe".

SRPSKI TELEGRAF - "Si Đinping prima Vučića, Trampa i Putina u roku od mesec dana", piše list. List piše i o najavama da bi hrvatska pevačica Tereza Kesovija mogla da nastupi u Beogradu.

(Beta, 07.05.2026)

IranNovi PazarBliski IstokIzboriRaška

