Dragan Milić: Neopredeljeni odlučuju izbore, opozicija bez bloka

Beta pre 40 minuta

Predsednik Pokreta za decentralizaciju Srbije Dragan Milić ocenio je danas da će pobednika na sledećim izborima odlučiti neopredeljeni glasači, i da je mala šansa da opozicija nastupi u jednoj koloni.

"Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da postoji jedan ne tako mali procenat ljudi koji su i protiv vlasti i protiv studentske liste. Veoma važna će biti i predizborna kampanja, jer se jedan deo birača opredeli u poslednjem trenutku za koga će da glasa. Zato jesu bitne liste i ko je na njima", kazao je Milić za nedeljnik NIN.

Naveo je da bez studentskog pokreta, antirežimski pokret ne bi imao šansu na izborima, i da se sa njima promenila politička scena u Srbiji.

"Studentski pokret je iz jednog opštenarodnog pokreta prerastao u politički pokret. Probudili su nadu, vratili entuzijazam i pokrenuli ljude. Fascinantni rezultati koje niko nije mogao da postigne za sve vreme vladavine naprednjaka", rekao je on.

(Beta, 07.05.2026)

