Ministarstvo šalje prvu verziju izmena pravosudnih zakona Venecijanskoj komisiji

Beta pre 1 sat

Ministar pravde Nenad Vujić najavio je da će prva verzija izmena seta pravosudnih zakona sutra biti poslata Venecijanskoj komisiji, nakon čega će sa njenim predstavnicima biti pojašnjeni određeni delovi, objavilo je Ministarstvo pravde.

Zakonske izmene koje su predmet usklađivanja i diskusije tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Skupština Srbije ih je usvojila na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, dok je opozicija i deo stručne javnosti i nevladinih organizacija bio decidno protiv njih.

Potom je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić od Venecijanske komisija, savetodavnog tela Saveta Evrope za ustavna pitanja, zatražila mišljenje o tim zakonima.

Venecijanska komisija objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet srpskih zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo i dala sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

Hitno mišljenje biće predstavljeno Venecijanskoj komisiji na potvrđivanje na njenoj plenarnoj sednici u Veneciji 12–13. juna.

Ministarstvo pravde je na svom sajtu objavilo da je danas održano drugo javno slušanje mogućih rešenja za izmene seta pravosudnih zakona u skladu sa Ustavom, zakonima i preporukama eksperata Venecijanske komisije.

U saopštenju piše da je javnim slušanjem rukovodio ministar pravde, a da je prisustvovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je poručila da je veoma važno da se sve preporuke eksperata Venecijanske komisije ispune.

"Ministar pravde je predstavio moguća zakonska rešenja i najavio da će sutra biti poslata prva verzija izmena izvestiocima Venecijanske komisije, nakon čega će tokom onlajn sastanka sa njima biti pojašnjeni određeni delovi", navodi se.

Učešće u diskusiji, kako je navedeno, tokom dvodnevnog javnog slušanja uzele su brojne sudije i javni tužioci iz sudova i javnih tužilaštava i Srbije, kao i predstavnici advokature.

(Beta, 07.05.2026)

