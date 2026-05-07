Odata pošta kineskim novinarima poginulim u NATO bombardovanju SRJ 1999.

Beta pre 49 minuta

Polaganjem venaca i cveća  danas je obeležena 27. godišnjica NATO bombardovanja Ambasade Kine u Beogradu u kojem je 1999. poginulo troje kineskih novinara .

Vence na spomen-ploču ispred Kineskog kulturnog centra, izgrađenog na mestu bombardovane ambasade položili su ambasador Kine u Srbiji Li Ming i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

"Ovaj zločin NATO je očigledno kršenje međunarodnog prava i osnovnih normi međunarodnih odnosa, narušavanje nacionalnog suvereniteta, kao i neoprostivo skrnavljenje ljudske savesti. Ni kineski ni srpski narod nikada neće zaboraviti ovu istoriju", rekao je ambasador Li Ming.

On je ocenio da je "svet danas suočen sa turbulencijama, promenama i eskalacijom sukoba" i da se "određene zapadne zemlje bave militarizmom, stalno izazivajući konfrontaciju i rat, stvarajući sukobe i haos".

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kazala je da su srpski i kineski narod prošli kroz "zajedničku oluju" tokom 1999. godine
"Zajedno su iskusili stradanje, nepravdu i posledice politike sile i bezakonja. U ime Vlade Srbije i srpskog naroda, izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, kineskom narodu i državnom rukovodstvu prijateljske Narodne Republike Kine", rekla je ona.

Navela je da to stradanje nije bilo stradanje samo jedne države, već stradanje međunarodnog prava.

"I danas osećamo posledice tog grubog presedana i vidimo koliko je on postao izgovor za druga žarišta, druge frontove, druge sukobe i druge konflikte u svetu", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Na današnji dan, pre 27. godina, u NATO bombardovanju kineske ambasade u Beogradu  poginulo je troje kineskih novinara - dopisnik kineske nacionalne novinske agencije Sinhua Šao Junhuan i dopisnici dnevnog lista Guang ming Sju Singhu i Džu Jing, a više od 20 kineskih diplomata je povređeno. Zgrada ambasade je teško oštećena.

(beta/cmg)

(Beta, 07.05.2026)

