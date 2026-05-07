PSG traži da se iz procedure povuku Petrašinovićeve izmene izbornih zakona

Beta pre 5 sati

Opozicioni Pokret slobodnih građana (PSG) je danas tražio da se iz skupštinske procedure povuku izmene izbornih zakona koje je predložila vlast, jer ne rešavaju zloupotrebe u izbornom procesu.

Generalni sekretar PSG Aleksandar Radovanović je kazao da te izmene treba da se dorade u skladu s predlozima stručne javnosti i opozicije, i vrate u Skupštinu tek posle temeljne javne rasprave.

U Beogradu je danas održano poslednje, četvrto javno slušanje o izmenama i dopunama četiri izborna zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović.

To su: Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Ustavnom sudu.

Na sajtu Skupštine Srbije je ranije objavljeno da su ti zakonski predlozi ušli u proceduru, a potom je resorni skupštinski odbor zakazao četiri javna slušanja.

Predlagač, poslanik SNS -a je više puta istakao da su te izmene u skladu s preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Međutim, Radovanović (PSG) je kazao da ti zakonski predlozi "ne donosi ništa suštinski novo i ne rešavaju ključne probleme izbornog procesa" u koje je ubrojao pritiske na birače, kupovinu glasova i neslobodne medije.

"Vladajuća većina još jednom pokušava da ispuni samo one preporuke koje ne menjaju suštinu, već služe da pošalju poruku kako se navodno nešto radi", kazao je on.

Radovanović je kazao da je PSG blagovremeno dostavio više od deset konkretnih mera za unapređenje izbornog procesa, ali nijedna od njih nije prihvaćena.

Ocenio je da vlast i ovoga puta pokušava da formalno zadovolji međunarodne standarde, bez stvarne namere da reformiše izborni sistem: "Manir vlasti je da za svoje zakonske predloge traži tek prolaznu ocenu međunarodnih institucija i domaće javnosti. Nama to nije dovoljno".

Po rečima Radovanovića, Srbiji su potrebne suštinske reforme i puna primena dobrih praksi koje postoje u uporedivim demokratskim državama, preneo je PSG.

(Beta, 07.05.2026)