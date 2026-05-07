Bosna namučila Partizan, ali crno-beli stigli do vođstva u četvrtfinalu ABA lige

Košarkaši Partizana savladali su Bosnu rezultatom 81:73 (13:18, 27:14, 23:15, 18:26) i poveli 1:0 u četvrtfinalu plej-ofa ABA lige.

Sarajevski tim je namučio crno-bele i držao se do sredine treće četvrtine kada je smanjio na 42:40. Prethodno je Bosna dobila uvodni kvartal 18:13, ali je Partizan onda dodao gas i stigao na korak do plasmana u polufinale regionalnog takmičenja. Gosti su odlično započeli meč u dvorani „Aleksandar Nikolić“, dok je domaćin već u uvodnim sekundama ostao bez Šejka Miltona koji je povredio nogu i otišao na snimanje. U petom minutu na semaforu je pisalo 0:8, a posle