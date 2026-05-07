Izrael prvi put napao predgrađa Bejruta tokom primirja s Libanom

Danas pre 9 sati  |  Beta-AP
Izrael prvi put napao predgrađa Bejruta tokom primirja s Libanom

Izrael je danas prvi put napao južna predgrađa Bejruta otkako je 17. aprila objavljeno primirje između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah.

Borbe su se od tada vodile u južnom Libanu. Poslednji napadi u Bejrutu bili su pre toga, 8. aprila, kada je u nizu masovnih izraelskih udara, uključujući i u centru Bejruta, poginulo više od 350 ljudi. U saopštenju koje je objavio kabinet premijera Bendžamina Netanjahua navodi se da je današnji napad koji je došao bez upozorenja, ciljao komandanta Hezbolahovih snaga Radvan. Hezbolah nije odmah komentarisao.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izrael izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mesec dana, dok je u toku primirje

Izrael izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mesec dana, dok je u toku primirje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolahBejrut

Svet, najnovije vesti »

Apelacioni sud u Seulu smanjio kaznu bivšem premijeru Han Dak Suu

Apelacioni sud u Seulu smanjio kaznu bivšem premijeru Han Dak Suu

Insajder pre 11 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom, moguć prekid sukoba; IRGC: Tranzit kroz Ormuski moreuz postaće…

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom, moguć prekid sukoba; IRGC: Tranzit kroz Ormuski moreuz postaće bezbedan

RTV pre 21 minuta
EU za sada bez dogovora o trgovinskom sporazumu sa SAD

EU za sada bez dogovora o trgovinskom sporazumu sa SAD

RTV pre 26 minuta
Umerov će otputovati ove nedelje u SAD na sastanak sa Vitkofom

Umerov će otputovati ove nedelje u SAD na sastanak sa Vitkofom

RTV pre 6 minuta
Pezeškijan: Iran spreman za diplomatiju, ali insistira na nacionalnim pravima

Pezeškijan: Iran spreman za diplomatiju, ali insistira na nacionalnim pravima

RTV pre 26 minuta