Izrael prvi put napao predgrađa Bejruta tokom primirja s Libanom

Izrael je danas prvi put napao južna predgrađa Bejruta otkako je 17. aprila objavljeno primirje između Izraela i libanske militantne grupe Hezbolah.

Borbe su se od tada vodile u južnom Libanu. Poslednji napadi u Bejrutu bili su pre toga, 8. aprila, kada je u nizu masovnih izraelskih udara, uključujući i u centru Bejruta, poginulo više od 350 ljudi. U saopštenju koje je objavio kabinet premijera Bendžamina Netanjahua navodi se da je današnji napad koji je došao bez upozorenja, ciljao komandanta Hezbolahovih snaga Radvan. Hezbolah nije odmah komentarisao.