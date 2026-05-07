Ko je Ranko Mimović koji želi NIS, a iza sebe ima mrežu kontroverzi, presuda i ofšor firmi?

Nakon gotovo decenije van fokusa medija, Ranko Mimović ponovo je preko noći dospeo u žižu javnosti nakon izjave za Rojters, da je njegova kompanija KFT Senator Treasury G.T.7 ruskim vlasnicima u Naftnoj industriji Srbije ponudila dve milijarde evra za otkup njihovih akcija.

Međutim, Mimović nije nepoznat javnosti. U medijima je poznat kao biznismen iz Srbije koji je, osim u Srbiji, poslovao i u Sloveniji i Hrvatskoj, ali je pojedine poslove u zemljama regiona pratila sumnja na korupciju i pranje novca. Prema pisanju Forbes Srbija, Mimović je bio ili je i dalje vlasnik, odnosno većinski vlasnik, firmi KFT Senator Treasury G.T.7, KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan, KFT Senator Treasury G.T.7 Dva, FIA Energy, FIA Aqua, FIA Electricity, FIA