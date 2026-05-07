Kroacija erlajns otkazuje oko 900 letova zbog cena mlaznog goriva

Hrvatski nacionalni avioprevoznik Kroacija erlajns saopštio je da u narednom tromesečju otkazuje oko 900 letova, odnosno pet odsto od ukupno planiranih 27.000 operacija, zbog drastičnog rasta cena mlaznog goriva.

Direktor komercijalnih poslova Kroacije erlajns Slaven Žabo potvrdio je ozbiljnost situacije, istakavši da je nepovoljna geopolitička situacija negativno uticala na cenu goriva, prenosi Index. „Cena mlaznog goriva udvostručena je od izbijanja krize i rasla je snažnije od cene sirove nafte. Sadašnji troškovi mlaznog goriva će svim prevoznicima, pa i Kroaciji erlajns, doneti višemilionske gubitke“, rekao je Žabo. Istakao je da će, osim cene goriva, koje je ključni