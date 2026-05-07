„Ovo je bilo upozorenje“: Blokada u Zemunu zbog Lazara Mišića, studenti najavili dužu akciju ako ne bude oslobođen

Studenti, građani i članovi zborova blokirali su Avijatičarski trg u Zemunu, reagujući na hapšenje i određivanje zadržavanja studentu Poljoprivrednog fakulteta Lazaru Mišiću, piše N1.

Kako su nalogu na X-u navele njegove kolege, na Trgu su ostali do 23:30, ali i najavili nove i duže akcije, ukoliko student ne bude oslobođen. „Ovo je bilo upozorenje. Pratimo svaki vaš korak. Ostajemo na ulici do 23:30. Ako kolega sutra ne bude na slobodi, ponavljamo akciju, ali mnogo duže“, naveli su oni. N1 podseća da su studenit i građani danas više od četiri sata bili okupljeni ispred Palate Srbija i sedišta UKP-a, tražeći oslobađanje Lazara Mišića koji je