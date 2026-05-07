Struja u EU i dalje skupa: Irci plaćaju najviše, Mađari najmanje

U drugoj polovini 2025. godine prosečne cene električne energije za domaćinstva u Evropskoj uniji ostale su uglavnom stabilne, uz blagi rast sa 28,79 evra na 28,96 evra za 100 kWh u odnosu na prvu polovinu godine.

Ipak, ove cene su i dalje znatno više nego pre energetske krize iz 2022. godine, pokazuju novi podaci Eurostata. Do manjeg poskupljenja u 2025. došlo je prvenstveno zbog povećanja poreza i drugih dažbina, koje su porasle i nominalno (na 0,0837 evra po kWh u odnosu na 0,0804 evra u prvoj polovini 2025), ali i kao udeo u ukupnom računu za struju — sa 27,9 odsto na 28,9 odsto. Zbog toga je blagi pad cena električne energije pre oporezivanja bio više nego poništen