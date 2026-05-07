Treneri se sukobili i zaradili isključenje: Valensija nakon nove drame slavila u Atini (VIDEO)

Košarkaši Valensije pobedili su Panatinaikos rezultatom 91:87 u trećem meču ove plej-of serije u Evroligi Kao i tokom prve dve utakmice, ponovo je viđena drama do samog kraja, samo što je ovog puta Valensija izašla kao pobednik, za razliku prethodnih susreta u Španiji.

Valensija je vodila čitavih 40 minuta utakmice, ali je malo nedostajalo da Panatinaikos preokrene meč, a Rogavopolus je promašio trojku za odlazak u produžetak. Španski tim je u jednom trenutku imao i plus 19, a tokom poslednje deonice su bili na plus 12. Međutim, onda je usledio pad konccetracije u poslednih tri minuta, Panatinaikos je nakon serije 7:0 prišao na minus pet, ali nisu uspeli da poptpuno preokrenu momentum meča. Duel je obeležio i momenat tokom treće