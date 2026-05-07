Vašington post: Iran oštetio ili uništio najmanje 228 objekata u američkim bazama na Bliskom istoku

Iranska vojska je od početka rata oštetila ili potpuno uništila najmanje 228 objekata u američkim bazama širom Bliskog istoka, pokazuje analiza satelitskih snimaka koju je uradio Vašington post, a navodi se da su pogođeni hangari, spavaonice, skladišta goriva, avioni i ključni radarski i protivvazdušni sistemi.

Razmere razaranja neuporedivo su veće od onoga što je američka vlada javno priznala. Zbog stalne pretnje, neke američke baze postale su previše opasne za boravak, pa su njihovi komandanti na početku rata povukli većinu ljudi van dometa iranskih projektila. Od početka sukoba u napadima na američka postrojenja u regionu poginulo je sedam vojnika – šest u Kuvajtu i jedan u Saudijskoj Arabiji, a više od 400 je ranjeno, potvrdila je vojska SAD. Iako se većina ranjenih