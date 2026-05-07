Vučić: Sutra potpisivanje ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ugovor o izgradnji brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ potpisati s kineskom kompanijom „Shandong“ i da će put koštati milijardu i trista miliona evra.

Taj put, nešto kraći od 100 kilometara, najavljivan u nekoliko navrata, povezivaće južne delove Beograda sa severnim delom Šumadije. „Konačno ćemo Lazarevac i Mladenovac da spojimo ne samo s Aranđelovcem, već i s Beogradom. Sva mesta u Šumadiji će biti bolje povezana sa Beogradom“, kazao je Vučić u video-poruci na društvenoj mreži Instagram. Po njegovim rečima, izgradnja te saobraćajnice će doprineti privrednom razvoju zemlje, a posredno će uticati i na povećanje