Navodno oproštajno pismo predatora Epstajna objavljeno! Američki sudija dozvolio da se pusti u javnost, napisano dve nedelje pred smrt

Američki federalni sudija odobrio je objavljivanje u javnosti navodnog oproštajnog pisma Džefrija Epstajna, do kojeg je došao bivši zatvorski cimer pokojnog osuđivanog pedofila i milionera.

En-Bi-Si njuz navodi da autentičnost rukom napisanog pisma na papiru na linije nije zvanično utvrđena, a datira vremenski od 23. jula 2019. kada se veruje da je Epstajn izveo neuspešan pokušaj samoubistva, manje od dve nedelje pre nego što je zaista i umro. Epstajn je tog dana, prema izveštaju Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva pravde SAD, pronađen "sa narandžastom tkaninom oko vrata" i "tragovima trenja" na vratu. Epštajnov zatvorski cimer Nikolas