MMF: Postignut dogovor o trećoj reviziji sa Srbijom, očekuje se umereni porast inflacije

(Foto: Kristi Blokhin/shutterstock.com) Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji je boravio u poseti Srbiji i vlasti Srbije su postigli "dogovor na nivou tima o trećoj reviziji u okviru MMF-ovog Instrumenta za koordinaciju politika (PCI)" koji treba da odobri Izvršni odbor MMF-a.

Zbog viših globalnih cena energije i primarnih proizvoda, kako se navodi u saopštenju tima MMF nakon posete, očekuje se da će inflacija u Srbiji zabeležiti umeren porast i privremeno premašiti gornju granicu ciljanog opsega Narodne banke Srbije (NBS) na kraju 2026. godine, pre povratka u opseg do sredine 2027. godine. Po projekcijama MMF-a, prosečna inflacija u Srbiji u 2026. godini očekuje se na nivou od oko 3,5%. Narodna banka Srbije (NBS) cilja inflaciju od 3%