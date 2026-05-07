Godišnjica bombardovanja kineske ambasade, Li Ming: Politika moći i danas nagriza temelje međunarodnog poretka

Pre 27 godina, tokom NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovana je zgrada kineske ambasade na Novom Beogradu.

Tada su poginula tri novinara dok je više od 20 osoba povređeno. Vence i bele ruže su u čast stradalih na spomen ploču ispred kineskog kulturnog centra položili ministarka za rad i boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i ambasador Kine u Srbiji Li Ming. Ambasador Kine u Beogradu kaže da politika moći i danas nagriza temelje međunarodnog poretka, kao i da je istorija dokazala da je hegemonija najveća pretnja miru. "Danas smo ovde kako bismo se