Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp obustavio operaciju u Persijskom zalivu, troje poginulih u napadima na Liban

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Vašington blizu postizanja dogovora sa Iranom, koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u SAD, uz mogućnost skorog okončanja sukoba.

Istovremeno, Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan, uz tvrdnju da su "pretnje agresora neutralisane". Na Levantu, Izrael je izveo prvi vazdušni napad na Bejrut nakon što je 16. aprila stupilo na snagu primirje u Libanu. Ključni događaji: Netanjahu: Ubijeni komandant Hezbolaha je mislio da ima imunitet u Bejrutu Izrael izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mesec dana, dok je u