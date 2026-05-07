Potpisani ugovori sa kineskim Šandongom o izgradnji i finansiranju dela puta Vožd Karađorđe

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Susijen potpisali su danas komercijalni ugovor i Ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ – sektor 2 i sektor 3.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to prva faza brze saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ i biće dugačka 83 kilometara, dok će druga faza radova biti završena do 2035. godine i podrazumevaće produžetak od 42 kilometra. Vrednost ugovora je 1,3 milijarda evra, rekao je Vučić i istakao da će ta saobraćajnica biti poveznica između prestonice, Šumadije i istoka Srbije. Vučić je ukazao da se Srbija menja vidljivo, dodajući da će sabraćajnica značiti za Šumadiju