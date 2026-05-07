Promenljivo i svežije vreme u Srbiji: Moguća kiša i pljuskovi, temperatura niža za pet stepeni
Glas Zaječara pre 1 sat | Prema izgledima vremena za
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nešto svežije vreme, uz povremene uslove za kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.
Sa zapada pristiže svežiji vazduh који će spustiti temperaturu u proseku za oko pet stepeni. Kratkotrajne padavine očekuju se uglavnom tokom jutra i prepodneva, dok su posle podne mogući pljuskovi pre svega na severozapadu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar će biti slab do umeren, južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 21 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i nešto svežije vreme, uz