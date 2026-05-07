Danas promenljivo oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni

Duvaće slab i umeren, južni vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U narednih sedam dana očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura kretaće se od 21 do 28 stepeni. U Čačku će biti promenljivo oblačno, temperatura će se kretati od 9 do 21 stepen. GZS